(Teleborsa) -, presidente uscente della, ha utilizzato il suo saggio di commiato per lanciare un avvertimento durissimo sulla tenuta delle istituzioni economiche americane. A pochi giorni dalla scadenza del suo, prevista per venerdì, Bostic ha denunciato come le attualistiano alimentando una "grave preoccupazione" che colpisce direttamente "il cuore delle prestazioni economiche degli Stati Uniti".Secondo Bostic, lo status degli USA come porto sicuro globale "non è garantito" e la difesa di tale posizione passa inevitabilmente per la tutela dell'. "I miei viaggi degli ultimi mesi hanno evidenziato che le battaglie legali e retoriche che infuriano attorno alla banca centrale in questo momento hanno portato un'ampia fetta della nostra popolazione a dubitare dell'indipendenza della Fed", ha scritto il banchiere nel testo concepito come una lettera d'addio.Il presidente della Fed di Atlanta ha ribadito che la posta in gioco è altissima per il, sottolineando che "i risultati economici di una nazione sono migliori quando c'è una banca centrale indipendente". In tale scenario, prosegue Bostic, "l'e è più bassa, le performance economiche sono più solide" e gli attori economici sono "più fiduciosi che gli investimenti a lungo termine varranno la pena".Bostic ha concluso ricordando che la protezione di questo "status speciale" degli Stati Uniti nell'economia globale significa, prima di tutto, "proteggere l'" dalle interferenze esterne.