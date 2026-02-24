(Teleborsa) - A causa dell'impiego da parte delle aziende di strumenti di intelligenza artificiale per risparmiare manodopera, "", innalzando il tasso di disoccupazione che la Fed considererebbe di piena occupazione ai fini della gestione del suo duplice obiettivo di inflazione e occupazione. Lo ha detto in un'intervista a Reuters il presidente uscente della Fed di Atlanta,Piuttosto che cercare di abbassare artificialmente il tasso di disoccupazione con tagli dei tassi, "se stiamo assistendo a un cambiamento strutturale, allora dobbiamo davvero fare affidamento su questa verità", ha detto Bostic, e fissare i tassi di interesse di conseguenza. "Questo è une un policymaker. A causa dei cambiamenti strutturali, lo stesso numero sta inviando un messaggio diverso sulla situazione dell'economia"."Affrontare questioni di breve periodo che sono di natura strutturale potrebbe metterci a rischio di una situazione molto più difficile, in cui", ha detto Bostic, che ritiene che la Fed debba continuare a fare pressione sull'inflazione, che rimane di circa un punto percentuale al di sopra dell'obiettivo.Bostic ha detto nell'intervista a Reuters di, almeno nella definizione della politica monetaria, reggano. Ad esempio, non c'è la sensazione che il personale della Fed si sottragga a diverse questioni a causa delle potenziali ricadute politiche, ha detto Bostic, anche se ha notato che c'è una maggiore attenzione per garantire che i risultati della ricerca siano "descrittivi" e non "normativi".Ha anche detto che Warsh, come ogni nuovo capo della Fed, dovrà costruire la fiducia tra il personale, gli altri governatori della banca centrale e i presidenti regionali. ". Non lo sapremo finché non lo sapremo - ha detto Bostic - Si pensa di sapere qual è il lavoro, poi si sale sulla poltrona e si scopre qual è il vero lavoro. Spesso non è lo stesso".