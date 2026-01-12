Francoforte: movimento negativo per Lufthansa

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia aerea tedesca
, che sta segnando un calo dell'1,85%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lufthansa
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del vettore aereo tedesco
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Lufthansa
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,8 Euro. Primo supporto a 8,642. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,578.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)