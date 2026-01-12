Francoforte: movimento negativo per Lufthansa

compagnia aerea tedesca

Germany MDAX

Lufthansa

vettore aereo tedesco

Lufthansa

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo dell'1,85%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,8 Euro. Primo supporto a 8,642. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,578.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)