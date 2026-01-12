Milano 11:52
Francoforte: movimento negativo per Lufthansa

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia aerea tedesca, che sta segnando un calo dell'1,85%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lufthansa, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del vettore aereo tedesco. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Lufthansa evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,8 Euro. Primo supporto a 8,642. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,578.

