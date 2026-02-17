Nando, round da 3,3 milioni di euro guidato da MAIA Ventures e CDP Venture Capital

A2A

(Teleborsa) -, startup italiana attiva nello sviluppo di soluzioni per il monitoraggio dei rifiuti tramite l'intelligenza artificiale, ha chiuso un. Il round è stato guidato da, attraverso il fondo Maia I al quale partecipa EIF con il programma InvestEU Fund, e, tramite il Fondo Acceleratori e con la partecipazione del Fondo Piemonte Next, istituito e gestito da CDP Venture Capital e sottoscritto dalla finanziaria regionale FinPiemonte, e dagli investitori già presenti nella compagine societaria, tra cui Club degli Investitori, La4G ed EMBA Capital Partners.da Riccardo Leonardi, Fabrizio Custorella, Giovanni Lucifora, Federico Fedi e Simone Cavariani, NANDO è stata accelerata da ZERO, programma cleantech della Rete Nazionali degli Acceleratori di CDP Venture Capital realizzato da Zest ed ELIS. Tra i clienti di NANDO, figurano nomi di rilievo come ISS, Narita International Tokyo Airport,, Deloitte e Capgemini."In questi anni, abbiamo consolidato la nostra posizione nel panorama del waste management, arrivando a servire circa 80 clienti in oltre 17 Paesi e collaborando con realtà di primo piano - ha dettodi NANDO - Con questo nuovo round, vogliamo sfruttare l'opportunità unica che il mercato dei rifiuti sta vivendo in questo momento. Negli ultimi anni, l'aumento dei costi di gestione dovuto all'incremento dei costi del lavoro e delle materie prime, insieme alla scarsità di personale, ha reso la misurazione dei rifiuti un fattore cruciale nell'ottimizzazione dei processi operativi di aziende e amministrazioni. Questo fenomeno è diventato particolarmente critico in settori come la ristorazione, dove abbiamo recentemente lanciato una soluzione che sta riscontrando un interesse molto forte da parte del mercato. Il capitale raccolto ci permetterà di sviluppare ulteriormente la nostra tecnologia, consolidando il posizionamento di NANDO come punto di accesso unico ai dati sui rifiuti".Guardando al futuro, NANDO intende consolidare la propria presenza in Europa e nel Regno Unito, e