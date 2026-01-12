Londra: giornata depressa per Severn Trent

(Teleborsa) - Sottotono la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue
, che passa di mano con un calo del 2,10%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Le implicazioni di breve periodo di Severn Trent
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 28,87 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 28,22. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 29,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)