Londra: movimento negativo per Sainsbury's

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la catena inglese di supermercati
, che presenta una flessione dell'1,99% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Sainsbury's
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di breve periodo di Sainsbury's
evidenzia un declino dei corsi verso area 3,023 sterline con prima area di resistenza vista a 3,103. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,993.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)