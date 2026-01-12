Londra: rosso per Associated British Foods

(Teleborsa) - Sottotono il distributore di prodotti alimentari e da forno
, che passa di mano con un calo dell'1,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Associated British Foods
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Associated British Foods
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 18,13 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 18,48. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 18,01.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)