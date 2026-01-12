Milano 17:35
Londra: rosso per Associated British Foods

Londra: rosso per Associated British Foods
(Teleborsa) - Sottotono il distributore di prodotti alimentari e da forno, che passa di mano con un calo dell'1,86%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Associated British Foods, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Associated British Foods, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 18,13 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 18,48. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 18,01.

