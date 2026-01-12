Londra: scambi al rialzo per Glencore

azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi

(Teleborsa) - Scambia in profit l', che lievita del 2,17%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,658 sterline e primo supporto individuato a 4,563. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,752.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)