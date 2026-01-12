Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:18
25.820 +0,21%
Dow Jones 20:18
49.530 +0,05%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Madrid: in calo Acciona Energia

Migliori e peggiori
Madrid: in calo Acciona Energia
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che presenta una flessione del 2,14%.

L'andamento di Acciona Energia nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 22,33 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 21,83. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 21,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
