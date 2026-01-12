NEM presenterà un'offerta per La Stampa assieme a investitori del Nord Ovest

(Teleborsa) - Il 7 gennaio 2026 il Consiglio di Amministrazione delha deliberato all'unanimità di dar seguito formale agli accordi intercorsi con GEDI già nei mesi scorsi. Con questo obiettivo, come da intese, verrà dunqueper l'acquisizione del quotidiano La Stampa per procedere così a una trattativa in esclusiva. Lo si legge in una nota con cui NEM ha chiarito la propria posizione in merito all'operazione di acquisizione del quotidiano La Stampa, anche a seguito di alcune informazioni inesatte apparse su alcuni media.Oltre agli attuali soci di NEM, le adesioni al progetto coinvolgono "in una logica di piena rappresentanza delle regioni in cui La Stampa è insediata".L'obiettivo del progetto è di "nazionale per farne un esempio del miglior giornalismo ed essere un'autorevole "voce del territorio" in continuità con il progetto alla base della nascita del Gruppo NEM a Nordest".