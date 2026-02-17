Casa, Istat: compravendite in calo in secondo trimestre 2025

(Teleborsa) -le convenzioni notarili di compravendita e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso 1 per unità immobiliari. Il dato è in diminuzione rispetto al trimestre precedente (-2,3%, dato destagionalizzato) e in crescita su base annua (+4,1%, dato grezzo). Lo rilevaspiegando che nel confronto congiunturale le compravendite del comparto abitativo sono in calo in tutte le aree geografiche del Paese: Nord-ovest (-3,7%), Nord-est (-2,3%), Isole (-1,4), Sud (-1,2%) e Centro (-1,0%). Lea uso economico diminuiscono al Sud (-6,1%) e nel Nord-ovest (-5,0%), mentre aumentano nel Nord-est (+5,7%) e al Centro (+2,8%) e rimangono sostanzialmente stabili nelle Isole (+0,2%).delleriguarda i trasferimenti di proprietà di immobili a uso abitativo (240.455), il 5,6% quelli a uso economico (14.345) e lo 0,3% quelli a uso speciale e multiproprietà (839).le transazioni immobiliari crescono nel comparto abitativo (+4,5%) e diminuiscono lievemente nel comparto economico (-0,6%). A livello territoriale, il comparto abitativo aumenta su base annua nel Nord-ovest (+7,6%), nelle Isole (+6,5%) nel Nord-est (+5,6%) e al Sud (+4,2%), mentre diminuisce nel Centro (-3,3%). Il comparto economico è in calo al Centro (-4,3%), nel Nord-ovest (- 2,9%) e al Sud (-0,7%) ed è in crescita nel Nord-est (+4,4%) e nelle Isole (+3,4%). Nell’ambito del compartoabitativo le compravendite aumentano sia nei piccoli (+6,8%) sia nei grandi centri (+1,4%),finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare sono 100.717. Rispetto al trimestre precedente calano dell’1,2% (dato destagionalizzato), mentre crescono rispetto al II trimestre 2024 (+18,1% - dato grezzo). Su base congiunturale la contrazione riguarda il Nord- ovest (-3,8%), il Sud (-1,4%), le Isole (-1,1%) e il Nord-est (-0,6%), mentre il Centro aumenta (+3,9%). Su base annua la crescita interessa tutto il territorio nazionale: Isole (+21,4%), Sud (+20,6%), Nord-estpiccoli e grandi centri, (rispettivamente +20,9% e +14,6%).con 484.262 convenzioni notarili di compravendita cresce rispetto al primo semestre 2024 (+6,2% nel complesso). Il settore abitativo segue lo stesso andamento (+6,8%), mentre l’economico è in lieve calo (-0,6%). I mutui, con 189.537 convenzionicompravendite immobiliari. I volumi intermediati crescono del 4,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, assestandosi sullo stesso ritmo di crescita (il II trimestre 2024 aveva segnato +4,2% sul II trimestre 2023). Su base congiunturale, al contrario, l’indice destagionalizzato diminuisce, dopo l’incremento degli ultimi tre trimestri del 2024 e del I trimestre 2025. Le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare (100.717 nel II trimestre 2025) aumentano del 18,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, accelerando l’incremento osservato nel II trimestre 2024 (pari a +8,6% rispetto al II trimestre 2023, Fig. 4). Analogamente alle compravendite, l’indice destagionalizzato dei mutui mostra, nel II trimestre 2025", si legge nel commento che accompagna i dati.