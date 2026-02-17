Casa, Istat: compravendite in calo in secondo trimestre 2025

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre 2025 sono 255.639
le convenzioni notarili di compravendita e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso 1 per unità immobiliari. Il dato è in diminuzione rispetto al trimestre precedente (-2,3%, dato destagionalizzato) e in crescita su base annua (+4,1%, dato grezzo). Lo rileva l'Istat
spiegando che nel confronto congiunturale le compravendite del comparto abitativo sono in calo in tutte le aree geografiche del Paese: Nord-ovest (-3,7%), Nord-est (-2,3%), Isole (-1,4), Sud (-1,2%) e Centro (-1,0%). Le compravendite di immobili
a uso economico diminuiscono al Sud (-6,1%) e nel Nord-ovest (-5,0%), mentre aumentano nel Nord-est (+5,7%) e al Centro (+2,8%) e rimangono sostanzialmente stabili nelle Isole (+0,2%).Il 94,1%
delle convenzioni stipulate
riguarda i trasferimenti di proprietà di immobili a uso abitativo (240.455), il 5,6% quelli a uso economico (14.345) e lo 0,3% quelli a uso speciale e multiproprietà (839).Rispetto al II trimestre 2024
le transazioni immobiliari crescono nel comparto abitativo (+4,5%) e diminuiscono lievemente nel comparto economico (-0,6%). A livello territoriale, il comparto abitativo aumenta su base annua nel Nord-ovest (+7,6%), nelle Isole (+6,5%) nel Nord-est (+5,6%) e al Sud (+4,2%), mentre diminuisce nel Centro (-3,3%). Il comparto economico è in calo al Centro (-4,3%), nel Nord-ovest (- 2,9%) e al Sud (-0,7%) ed è in crescita nel Nord-est (+4,4%) e nelle Isole (+3,4%). Nell’ambito del comparto
abitativo le compravendite aumentano sia nei piccoli (+6,8%) sia nei grandi centri (+1,4%), mentre nel comparto economico risultano in calo nei grandi centri (-2,9%) e in lieve aumento nei piccoli (+0,9%)Le convenzioni notarili per mutui,
finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare sono 100.717. Rispetto al trimestre precedente calano dell’1,2% (dato destagionalizzato), mentre crescono rispetto al II trimestre 2024 (+18,1% - dato grezzo). Su base congiunturale la contrazione riguarda il Nord- ovest (-3,8%), il Sud (-1,4%), le Isole (-1,1%) e il Nord-est (-0,6%), mentre il Centro aumenta (+3,9%). Su base annua la crescita interessa tutto il territorio nazionale: Isole (+21,4%), Sud (+20,6%), Nord-est(+20,1%), Nord-ovest (+19,4%), Centro (+10,1%),
piccoli e grandi centri, (rispettivamente +20,9% e +14,6%). Nel primo semestre 2025, il mercato immobiliare
con 484.262 convenzioni notarili di compravendita cresce rispetto al primo semestre 2024 (+6,2% nel complesso). Il settore abitativo segue lo stesso andamento (+6,8%), mentre l’economico è in lieve calo (-0,6%). I mutui, con 189.537 convenzioni, aumentano del 24,0%
."Il secondo trimestre 2025 chiude il primo semestre dell’anno con 255.639 compravendite immobiliari. I volumi intermediati crescono del 4,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, assestandosi sullo stesso ritmo di crescita (il II trimestre 2024 aveva segnato +4,2% sul II trimestre 2023). Su base congiunturale, al contrario, l’indice destagionalizzato diminuisce, dopo l’incremento degli ultimi tre trimestri del 2024 e del I trimestre 2025. Le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare (100.717 nel II trimestre 2025) aumentano del 18,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, accelerando l’incremento osservato nel II trimestre 2024 (pari a +8,6% rispetto al II trimestre 2023, Fig. 4). Analogamente alle compravendite, l’indice destagionalizzato dei mutui mostra, nel II trimestre 2025, un calo che interrompe l’andamento in crescita degli ultimi tre trimestri del 2024 e del I trimestre 2025",
si legge nel commento che accompagna i dati.