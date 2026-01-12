Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:21
25.826 +0,23%
Dow Jones 20:21
49.518 +0,03%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

New York: nuovo spunto rialzista per Johnson & Johnson

Migliori e peggiori
New York: nuovo spunto rialzista per Johnson & Johnson
(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, che lievita dell'1,83%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Johnson & Johnson rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 205,2 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 209,7. Il peggioramento di Johnson & Johnson è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 202,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```