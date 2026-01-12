New York: nuovo spunto rialzista per Johnson & Johnson

multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita dell'1,83%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 205,2 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 209,7. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 202,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)