Male JP Morgan sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - A picco la società finanziaria con sede a New York
, che presenta un pessimo -4,01%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones
, ad evidenza del fatto che il movimento del colosso finanziario americano
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario di medio periodo di JP Morgan
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 307,4 USD. Supporto a 292,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 322.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)