Male JP Morgan sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - A picco la società finanziaria con sede a New York, che presenta un pessimo -4,01%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones, ad evidenza del fatto che il movimento del colosso finanziario americano subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo scenario di medio periodo di JP Morgan ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 307,4 USD. Supporto a 292,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 322.

