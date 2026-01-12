New York: scambi al rialzo per Western Digital

società che si occupa di archiviazione dei dati

Nasdaq 100

Western Digital

leader nel settore dei dischi rigidi

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,60%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 210,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 197,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 223,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)