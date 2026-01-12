REVO, Intesa alza target price: agilità e possibilità di M&A favoriscono il re-rating

Intesa Sanpaolo

REVO Insurance

Allianz

AXA

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 18,0 euro) ilsu, società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, confermando la" visto l'upside potenziale del'11%.Secondo gli analisti, l': la sua base più ridotta supporta una crescita selettiva, mentre il calo dei prezzi di riassicurazione e la copertura assicurativa nazionale obbligatoria per le PMI in Italia aggiungono fattori favorevoli.Guardando all'M&A, Vittoria Assicurazioni ha confermato di aver presentato una richiesta all'IVASS per aumentare la propria partecipazione in REVO (ufficialmente al 7,72% e che si vocifera abbia raggiunto circa il 10%) fino al 20%, secondo Bloomberg. L', "rappresenta una notizia positiva, che", scrivono gli analisti. L'esperienza e il posizionamento di Vittoria nel settore delle assicurazioni auto potrebbero essere vantaggiosi per REVO, che si concentra principalmente sul segmento "non auto" per le PMI.Inoltre, MF ha recentemente scritto che almeno tre importanti operatori assicurativi (tra cui) hanno mostrato interesse per REVO. Come punto di riferimento per la valutazione, Intesa nota che. In seguito alla notizia, le azioni ora vengono scambiate a circa 11,4 volte la previsione P/E per il 2028, ma viene sottolineato che la traiettoria di crescita si estende ben oltre tale data.Intesa ha(+1-2% in media) leper il periodo 2025-28E. Ha rivisto al ribasso il costo del capitale per riflettere la maggiore opzionalità strategica derivante da potenziali M&A, insieme alla maggiore difensività insita nel mix di business di REVO.