Generalfinance, Intesa incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 28,2 euro
per azione (dai precedenti 22,1 euro) il target price
su Generalfinance
, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 14%.
Gli analisti evidenziano che Generalfinance ha chiuso
l'esercizio 2025 in modo positivo, con un utile netto di 28,8 milioni di euro (+36% su base annua), superando le aspettative e supportando un ROTE del 34%, proponendo al contempo un DPS superiore alle attese (yielding del 5,7%). Il management ha alzato i propri obiettivi per il 2025-27, incrementando le ipotesi di crescita interna e redditività, con un utile netto cumulativo di circa 98 milioni di euro e un rapporto costi/ricavi inferiore al 28% entro il 2027. Alla luce della migliore visibilità degli utili, Intesa ha migliorato le stime sull'utile per azione (EPS) per il periodo 2026-27 di circa il 16%
.
"Nonostante il recente ri-rating del titolo, riteniamo che la valutazione del titolo sia ancora interessante
, data la superiore crescita degli utili e l'elevato modello di business con ritorno sul capitale", si legge nella ricerca.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)