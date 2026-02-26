Milano 17:06
Tenaris, Intesa Sanpaolo taglia il giudizio e alza il tp

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo rivede la sua valutazione su Tenaris, abbassando il giudizio a Neutral ma alzando contestualmente il target price a 22,8 euro. Il titolo si avvia a una chiusura in cauto rialzo mostrando un modesto +0,09%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Le implicazioni di breve periodo di Tenaris sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 23,23 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 22,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 23,66.


