Dolomiti Energia Holding, controllata Novareti si aggiudica gestione servizio distribuzione gas naturale a Trento
(Teleborsa) - L’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) della Provincia Autonoma di Trento ha aggiudicato ufficialmente a Novareti, Società controllata da Dolomiti Energia Holding, la gara per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito Unico Provinciale di Trento, per i prossimi 12 anni.

L’aggiudicazione dell’ambito territoriale, che comprende 167 Comuni (166 nella provincia di Trento ed 1 nella provincia di Brescia), consente alla Società di consolidare la propria presenza storica sul territorio trentino dando continuità alla gestione del servizio in un territorio di elezione e soprattutto di attivare un importante piano di investimenti per lo sviluppo della rete anche nei territori non metanizzati identificati nel bando di gara.
