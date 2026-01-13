Dolomiti Energia Holding, controllata Novareti si aggiudica gestione servizio distribuzione gas naturale a Trento

(Teleborsa) - L’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
(APAC) della Provincia Autonoma di Trento ha aggiudicato ufficialmente a Novareti
, Società controllata da Dolomiti Energia Holding
, la gara per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito Unico Provinciale di Trento
, per i prossimi 12 anni.
L’aggiudicazione dell’ambito territoriale, che comprende 167 Comuni (166 nella provincia di Trento ed 1 nella provincia di Brescia), consente alla Società di consolidare la propria presenza storica
sul territorio trentino dando continuità alla gestione del servizio
in un territorio di elezione e soprattutto di attivare un importante piano di investimenti per lo sviluppo della rete
anche nei territori non metanizzati
identificati nel bando di gara.