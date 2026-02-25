Metlen e Shell siglano MoU per fornitura e commercio GNL

(Teleborsa) - La società greca, leader nella produzione di energia e metalli, ha siglato unvolto a definire un quadro di cooperazione per la fornitura e il commercio diLe due società forniranno e commercializzeranno c, con consegne agli impianti di rigassificazione greci di. L'accordo prevede anche l'utilizzo delconsentendo l'accesso a ulteriori mercati europei.Shell, in qualità di, è ben posizionata per supportare il crescente fabbisogno di approvvigionamento di gas naturale grazie al suo portafoglio globale, alle sue avanzate capacità di trasporto e alla sua vasta esperienza di mercato. Dal canto suo, METLEN sta ulteriormente rafforzando la sua posizione di, migliorando la liquidità del mercato e contribuendo alla sicurezza energetica regionale e rafforzando il ruolo della Grecia come polo energetico regionale strategico. In Italia METLEN gestisce attualmente un portafoglio di oltre 100 progetti di impianti fotovoltaici e 14 di accumulo, distribuiti in 15 regioni del Paese, con una capacità totale di circa 3 GW, il cui completamento è previsto entro i prossimi quattro anni., Executive Chairman di METLEN, ha dichiarato "questo MoU con Shell segna un passo importante nel rafforzamento del ruolo di METLEN nei mercati europei del gas naturale. La nostra cooperazione conferma il nostro impegno comune a migliorare la resilienza energetica dell'Europa, sostenendo al contempo l'evoluzione della Grecia in un hub energetico chiave nella regione".. da Panagiotis Kanellopoulos, Chief Executive Director di International Energy Supply & Trading di METLEN, e Tom Summers, Executive Vice President di Shell LNG, alla presenza di, tra gli altri, Stavros N. Papastavrou, Ministro dell’Ambiente e dell’Energia greco, e Chris Wright, Segretario dell’Energia degli Stati Uniti.