EdiliziAcrobatica, subentro sindaco supplente

(Teleborsa) - EdiliziAcrobatica, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quotata sul segmento Euronext Growth Milan e su Euronext Growth, ha preso atto delle dimissioni del sindaco effettivo Francesco Cinaglia per sopraggiunti motivi professionali, e di Raffaella Oldoini per pregressi impegni medio tempore, entrambe con effetto immediato.

Pertanto, assume la carica di Sindaco effettivo del Collegio sindacale il sindaco supplente Carla Borgioli.

L’integrazione del Collegio Sindacale avverrà alla prima assemblea degli azionisti utile.
