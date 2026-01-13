EdiliziAcrobatica, subentro sindaco supplente

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quotata sul segmento Euronext Growth Milan e su Euronext Growth, ha preso atto delledelper sopraggiunti motivi professionali, e diper pregressi impegni medio tempore, entrambe con effetto immediato.Pertanto, assume la carica di Sindaco effettivo del Collegio sindacale il sindaco supplente Carla Borgioli.L’integrazione del Collegio Sindacale avverrà alla prima assemblea degli azionisti utile.