Ediliziacrobatica, ricavi in crescita nel 2025 trainati dalle attività internazionali

(Teleborsa) - Il Gruppo EdiliziAcrobatica
chiude il 2025
con ricavi
consolidati pari a 166,73 milioni di euro, in crescita del 9,3% rispetto ai 152,5 milioni del 2024, confermando un percorso di crescita strutturale sostenuto dal contributo delle country estere e dal rafforzamento del perimetro operativo in Italia attraverso l’ampliamento dell’offerta e delle linee di business.
Il mercato domestico
, includendo anche le attività Energy, Smart Lyving e Verticaline
, registra ricavi complessivi pari a 142,2 milioni, rispetto ai 131,7 milioni del 2024, con una crescita dell’8,0%.
Nel perimetro storico dell’edilizia su fune
, i ricavi si attestano a 129,5 milioni, in flessione dell'1,2% rispetto ai circa 131,1 milioni del 2024, in un contesto di generale rallentamento del settore edilizio
a fronte del quale Acrobatica continua, comunque, a mantenere volumi molto elevati e una posizione di leadership nel proprio segmento.
Tale dinamica è stata più che compensata dal contributo delle nuove linee di business
, che hanno consentito al Gruppo di rafforzare e diversificare la propria presenza sul mercato italiano, ampliando il perimetro operativo e la gamma di servizi offerti.
Guardando al mercato estero
, in Europa, la Francia
registra ricavi per 7,05 milioni, in crescita del 30,8% rispetto ai circa 5,39 milioni del 2024. La Spagna
, tramite Acrobatica Iberica, raggiunge 2,59 milioni di ricavi, rispetto ai circa 2,0 milioni del 2024, proseguendo il proprio percorso di sviluppo con una crescita del 27%. Nel Principato di Monaco
i ricavi salgono a 1,19 milioni, rispetto a circa 1,0 milioni di euro del 2024, confermando la solidità di un mercato ad elevato valore aggiunto, con una crescita del 16,67%.
Infine, in Medio Oriente
, l’area della Penisola Araba
, dove opera Acrobatica Middle East, chiude il 2025 con ricavi pari a 13,67 milioni, in aumento del 10,8% dai 12,34 milioni del 2024, confermando il potenziale di un mercato caratterizzato da dinamiche e modelli operativi in parte differenti rispetto all’Europa.