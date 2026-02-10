Milano 9-feb
Ediliziacrobatica, ricavi in crescita nel 2025 trainati dalle attività internazionali

Finanza
(Teleborsa) - Il Gruppo EdiliziAcrobatica chiude il 2025 con ricavi consolidati pari a 166,73 milioni di euro, in crescita del 9,3% rispetto ai 152,5 milioni del 2024, confermando un percorso di crescita strutturale sostenuto dal contributo delle country estere e dal rafforzamento del perimetro operativo in Italia attraverso l’ampliamento dell’offerta e delle linee di business.

Il mercato domestico, includendo anche le attività Energy, Smart Lyving e Verticaline, registra ricavi complessivi pari a 142,2 milioni, rispetto ai 131,7 milioni del 2024, con una crescita dell’8,0%.
Nel perimetro storico dell’edilizia su fune, i ricavi si attestano a 129,5 milioni, in flessione dell'1,2% rispetto ai circa 131,1 milioni del 2024, in un contesto di generale rallentamento del settore edilizio a fronte del quale Acrobatica continua, comunque, a mantenere volumi molto elevati e una posizione di leadership nel proprio segmento.
Tale dinamica è stata più che compensata dal contributo delle nuove linee di business, che hanno consentito al Gruppo di rafforzare e diversificare la propria presenza sul mercato italiano, ampliando il perimetro operativo e la gamma di servizi offerti.

Guardando al mercato estero, in Europa, la Francia registra ricavi per 7,05 milioni, in crescita del 30,8% rispetto ai circa 5,39 milioni del 2024. La Spagna, tramite Acrobatica Iberica, raggiunge 2,59 milioni di ricavi, rispetto ai circa 2,0 milioni del 2024, proseguendo il proprio percorso di sviluppo con una crescita del 27%. Nel Principato di Monaco i ricavi salgono a 1,19 milioni, rispetto a circa 1,0 milioni di euro del 2024, confermando la solidità di un mercato ad elevato valore aggiunto, con una crescita del 16,67%.

Infine, in Medio Oriente, l’area della Penisola Araba, dove opera Acrobatica Middle East, chiude il 2025 con ricavi pari a 13,67 milioni, in aumento del 10,8% dai 12,34 milioni del 2024, confermando il potenziale di un mercato caratterizzato da dinamiche e modelli operativi in parte differenti rispetto all’Europa.
