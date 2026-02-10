Milano 13:50
EdiliziAcrobatica, TP ICAP Midcap alza target price dopo ricavi 4° trimestre sopra le attese

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 10,5 euro per azione (dai precedenti 10 euro) il target price su EdiliziAcrobatica, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 112%.

Gli analisti evidenziano risultati top-line sopra le aspettative: sales 4Q25 a 48 milioni di euro vs. 45 milioni di euro attesi (+6% vs. attese). Espansione internazionale in progressione con la Francia in testa a +31% dopo l'apertura della sede a Parigi. I risultati spingono le stime più in alto: net income 25/26 1,1/2,7 milioni di euro vs. precedente 0,6/0,9 milioni di euro.
