EdiliziAcrobatica, TP ICAP Midcap alza target price dopo ricavi 4° trimestre sopra le attese

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 10,5 euro
per azione (dai precedenti 10 euro) il target price
su EdiliziAcrobatica
, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 112%.
Gli analisti evidenziano risultati top-line sopra le aspettative
: sales 4Q25 a 48 milioni di euro vs. 45 milioni di euro attesi (+6% vs. attese). Espansione internazionale in progressione con la Francia in testa a +31% dopo l'apertura della sede a Parigi. I risultati spingono le stime più in alto: net income 25/26 1,1/2,7 milioni di euro vs. precedente 0,6/0,9 milioni di euro.