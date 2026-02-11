Scuola, Anief avanti con ricorso per pagamento ferie a supplenti brevi e annuali

"Torniamo sulla questione delle ferie e ricordiamo che c'è sempre attivo un ricorso per tutto il personale supplente al 30 giugno che ha diritto al pagamento delle ferie non godute del periodo intercorrente tra la fine delle elezioni e il termine delle attività didattiche. Quindi questo personale può senz'altro aderire a questo ricorso, ma anche i supplenti brevi hanno diritto al pagamento delle ferie, qualora non ne abbiano potuto godere durante i giorni di servizio e le ferie devono essere liquidate al termine del contratto". È quanto afferma"Ricordiamo a tutto il personale supplente breve – conclude– che c'è ancora un articolo del contratto del 2019 che prescrive il diritto al pagamento delle ferie che sono proporzionali al servizio prestato e che devono essere liquidate dalla scuola al termine dell'ultimo contratto del lavoratore”.