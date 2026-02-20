Itway: l’assemblea integra il Collegio Sindacale, nominati nuovi membri e la presidente

Itway

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di- capogruppo operativa attiva nel settore dell’IT, Cyber Security, AI e Big Data - riunitasi in data odierna sotto la presidenza di G. Andrea Farina, ha deliberato in merito all’integrazione del Collegio Sindacale.In particolare, spiega una nota, l'assemblea, su proposta del socio Giovanni Andrea Farina & Co. S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 30% del capitale sociale di Itway, ha nominato sindaco effettivo il Rag. Stefano Cortesi Siboni, sindaci Supplenti i dottori Andrea Fabbri e Gianpiero De Martinis e ha assegnato la Presidenza del Collegio Sindacale al sindaco effettivo Dott.ssa Rita Santolini.dall’Assemblea in data odierna resteranno in carica sino alla scadenza del Collegio Sindacale attualmente in carica e, dunque, sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.A seguito delle odierne deliberazioni, il Collegio Sindacale di Itway risulta pertanto così composto: Sindaci effettivi: Rita Santolini (Presidente), Alessandro Mengozzi e Stefano Cortesi Siboni; Sindaci supplenti: Andrea Fabbri e Gianpiero De Martinis.I nuovi sindaci hanno dichiarato, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di Itway per l’assunzione della rispettiva carica e il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Itway.Nella nota si precisa che alla data odierna, per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei nuovi sindaci detiene azioni della Società.Il Collegio Sindacale procederà alla valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai propri membri, ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance.