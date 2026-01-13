JPMorgan, utile 4° trimestre cala a 13 miliardi di dollari con onere per operazione Apple Card

JPMorgan Chase

(Teleborsa) -, colosso bancario statunitense, ha chiuso ilcon undi 13 miliardi di dollari, in calo del 7% a causa di un onere una tantum legato all'accordo conper rilevare una partnership connel settore delle carte di credito. Ilè stato di 46,8 miliardi di dollari, in aumento del 7%.Ilè stato di 25,1 miliardi di dollari, in aumento del 7%. I ricavi non da interessi sono stati di 21,7 miliardi di dollari, in aumento del 7%. Il margine di interesse netto, escluso Markets, è stato di 23,9 miliardi di dollari, in aumento del 4%, riflettendo l'impatto dell'aumento dei saldi dei depositi e dell'aumento dei saldi rotativi nei Servizi Carte, ampiamente compensato dall'impatto dei tassi più bassi.L'è stato di 4,7 miliardi di dollari. Le svalutazioni nette sono state di 2,5 miliardi di dollari, in aumento di 150 milioni di dollari, principalmente a carico del settore Wholesale. L'è stato di 2,1 miliardi di dollari, riflettendo una riserva di 2,2 miliardi di dollari costituita per l'impegno di acquisto a termine del portafoglio di carte di credito Apple. Nell'anno precedente, l'accantonamento era stato di 2,6 miliardi di dollari, le svalutazioni nette erano state di 2,4 miliardi di dollari e l'accumulo di riserve nette era stato di 267 milioni di dollari.Laha registrato un utile netto di 7,3 miliardi di dollari, in crescita del 10%. Il fatturato netto è stato di 19,4 miliardi di dollari, in crescita del 10%. Il fatturato di Banking & Payments è stato di 9,7 miliardi di dollari, in crescita del 4%. Il fatturato di Investment Banking è stato di 2,6 miliardi di dollari, in calo del 2%. Le commissioni di Investment Banking sono state di 2,3 miliardi di dollari, in calo del 5%, trainate dalla riduzione delle commissioni su tutti i prodotti.Sempre all'interno della divisione, il fatturato diè stato di 9,7 miliardi di dollari, in crescita del 17%. Il fatturato di Markets è stato di 8,2 miliardi di dollari, in crescita del 17%. Il fatturato di Fixed Income Markets è stato di 5,4 miliardi di dollari, in crescita del 7%, trainato dalla solida performance di Securitized Products, Rates and Currencys & Emerging Markets, ampiamente compensata dalla riduzione del fatturato di Credit. Il fatturato di Equity Markets è stato di 2,9 miliardi di dollari, in crescita del 40%, trainato dall'aumento del fatturato su tutti i prodotti, in particolare Prime."Questi risultati sono stati il ??frutto di una solida esecuzione, anni di investimenti, un- ha commentato il- Guardando al futuro, restiamo impegnati a investire il nostro capitale per guidare la crescita futura e la Apple Card è un esempio di un impiego paziente e ponderato del nostro capitale in eccesso in opportunità interessanti"."L'- ha sottolienato Dimon - Sebbene il mercato del lavoro si sia indebolito, le condizioni non sembrano peggiorare. Nel frattempo, i consumatori continuano a spendere e le imprese rimangono generalmente in buona salute. Queste condizioni potrebbero persistere per un certo periodo, in particolare con gli attuali stimoli fiscali, i benefici della deregolamentazione e la recente politica monetaria della Fed. Tuttavia, come di consueto, restiamo vigili e i mercati sembrano sottovalutare i potenziali rischi, tra cui le complesse condizioni geopolitiche, il rischio di un'inflazione rigida e l'aumento dei prezzi delle attività".