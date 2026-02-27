Milano 17:40
47.210 -0,46%
Nasdaq 21:08
24.876 -0,63%
Dow Jones 21:08
48.820 -1,37%
Londra 17:46
10.911 +0,59%
Francoforte 17:35
25.284 -0,02%

New York: rosso per Apple

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la casa di Cupertino, che presenta una flessione del 2,51%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Apple rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso di Cupertino rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 270,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 263,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 277,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
