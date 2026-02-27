New York: rosso per Apple

(Teleborsa) - Ribasso per la casa di Cupertino
, che presenta una flessione del 2,51%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Apple
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso di Cupertino
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 270,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 263,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 277,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)