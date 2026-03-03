Milano 10:51
44.579 -3,68%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:51
10.515 -2,46%
Francoforte 10:51
23.835 -3,26%

Piazza Affari: pioggia di acquisti su Lottomatica

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: pioggia di acquisti su Lottomatica
Effervescente l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,99%.
Condividi
```