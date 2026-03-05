Madrid: balza in avanti MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Bene la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare
, con un rialzo del 2,20%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MERLIN Properties SOCIMI
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, MERLIN Properties SOCIMI
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,01 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,66. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15,36.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)