Madrid: balza in avanti MERLIN Properties SOCIMI

società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare

Ibex 35

MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 2,20%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,01 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,66. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15,36.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)