Milano 14:17
45.236 -0,22%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 14:17
10.550 -0,17%
Francoforte 14:17
24.165 -0,17%

Madrid: balza in avanti MERLIN Properties SOCIMI

Migliori e peggiori
Madrid: balza in avanti MERLIN Properties SOCIMI
(Teleborsa) - Bene la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, con un rialzo del 2,20%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MERLIN Properties SOCIMI rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, MERLIN Properties SOCIMI è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,01 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,66. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15,36.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
