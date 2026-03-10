Madrid: nuovo spunto rialzista per MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Scambia in profit la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare
, che lievita del 3,57%.
L'andamento di MERLIN Properties SOCIMI
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di MERLIN Properties SOCIMI
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 14,34 Euro. Primo supporto visto a 14,01. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 13,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)