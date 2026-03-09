MERLIN Properties SOCIMI, quotazioni in calo a Madrid

società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare

Ibex 35

MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Ribasso per la, che passa di mano in perdita del 4,01%.Se si analizza l'andamento del titolo con l'su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 13,79 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 13,45. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 13,26.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)