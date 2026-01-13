New York: scambi al rialzo per Seagate Technology

azienda americana attiva nel settore storage

Nasdaq 100

Seagate Technology

leader nella produzione di driver per hard-disk

(Teleborsa) - Bene l', con un rialzo del 2,59%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 334,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 321,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 348,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)