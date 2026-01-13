Milano 17:35
New York: scambi al rialzo per Seagate Technology

Migliori e peggiori
New York: scambi al rialzo per Seagate Technology
(Teleborsa) - Bene l'azienda americana attiva nel settore storage, con un rialzo del 2,59%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Seagate Technology rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico del leader nella produzione di driver per hard-disk è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 334,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 321,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 348,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
