New York: scambi al rialzo per Seagate Technology

(Teleborsa) - Bene l'azienda americana attiva nel settore storage
, con un rialzo del 2,59%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Seagate Technology
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico del leader nella produzione di driver per hard-disk
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 334,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 321,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 348,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)