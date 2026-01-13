New York: seduta molto difficile per Adobe Systems

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di Photoshop e Acrobat
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,14%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Adobe Systems
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Adobe
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 310,9 USD con tetto rappresentato dall'area 320,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 307,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)