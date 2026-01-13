Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 18:37
25.794 +0,02%
Dow Jones 18:37
49.288 -0,61%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

New York: seduta molto difficile per Adobe Systems

Migliori e peggiori
New York: seduta molto difficile per Adobe Systems
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di Photoshop e Acrobat, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,14%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Adobe Systems, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Adobe suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 310,9 USD con tetto rappresentato dall'area 320,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 307,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
