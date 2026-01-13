Petrolio in deciso rialzo su timori interruzioni export iraniano

(Teleborsa) -, in scia ai timori di una possibile. Prospettiva che ha messo in ombra unAlle 20:25 ora italiana, il future sul(febbraio 2026) mostra un incremento del 3% a 61,1 dollari al barile, mentre il future sul(marzo 2026) avanza del 2,4% a 65,4 dollari al barile."Il mercato petrolifero sta costruendo una certa protezione dei prezzi contro i fattori geopolitici", ha affermato John Evans, analista di PVM Oil Associates, sottolineando la potenziale esclusione delle esportazioni iraniane, i problemi con il Venezuela, i colloqui sulla guerra della Russia in Ucraina e l'interesse degli Stati Uniti a prendere il controllo della Groenlandia.L'Iran, uno dei principali produttori dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC), sta affrontando le sue più grandi manifestazioni antigovernative degli ultimi anni. Lacontro i manifestanti ha suscitato l', su una possibile azione militare. Lo stesso Trump lunedì ha dichiarato che qualsiasi paese che intrattenga rapporti commerciali con l'Iran sarà soggetto a uncondotta con gli Stati Uniti.A segnalare ulteriormente la riduzione delle forniture, martedì. Le petroliere si trovavano nel Mar Nero, dirette a caricare petrolio al terminal del Caspian Pipeline Consortium al largo delle coste russe, secondo quanto riferito a Reuters da otto fonti."A nostro avviso", hanno affermato gli analisti diin una nota, "le tensioni in Iran hannosui prezzi del petrolio".Sullo sfondo resta la preoccupazione per l'ulteriore offerta di greggio che potrebbe arrivare a seguito della. La scorsa settimana, infatti, dopo la destituzione del presidente Nicolas Maduro,ha dichiarato che Caracas è pronta a consegnare agli Stati Unitisoggetti a sanzioni occidentali.