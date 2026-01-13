Petrolio in deciso rialzo su timori interruzioni export iraniano

(Teleborsa) - Si muove in rialzo il prezzo del greggio
, in scia ai timori di una possibile interruzione delle esportazioni di greggio iraniano
. Prospettiva che ha messo in ombra un possibile aumento dell'offerta dal Venezuela
.
Alle 20:25 ora italiana, il future sul WTI
(febbraio 2026) mostra un incremento del 3% a 61,1 dollari al barile, mentre il future sul Brent
(marzo 2026) avanza del 2,4% a 65,4 dollari al barile.
"Il mercato petrolifero sta costruendo una certa protezione dei prezzi contro i fattori geopolitici", ha affermato John Evans, analista di PVM Oil Associates, sottolineando la potenziale esclusione delle esportazioni iraniane, i problemi con il Venezuela, i colloqui sulla guerra della Russia in Ucraina e l'interesse degli Stati Uniti a prendere il controllo della Groenlandia.
L'Iran, uno dei principali produttori dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC), sta affrontando le sue più grandi manifestazioni antigovernative degli ultimi anni. La repressione governativa
contro i manifestanti ha suscitato l'allarme del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump
, su una possibile azione militare. Lo stesso Trump lunedì ha dichiarato che qualsiasi paese che intrattenga rapporti commerciali con l'Iran sarà soggetto a un dazio del 25% su qualsiasi attività commerciale
condotta con gli Stati Uniti.
A segnalare ulteriormente la riduzione delle forniture, martedì quattro petroliere gestite dalla Grecia sono state colpite da droni non identificati
. Le petroliere si trovavano nel Mar Nero, dirette a caricare petrolio al terminal del Caspian Pipeline Consortium al largo delle coste russe, secondo quanto riferito a Reuters da otto fonti.
"A nostro avviso", hanno affermato gli analisti di Barclays
in una nota, "le tensioni in Iran hanno aggiunto circa 3-4 dollari al barile al premio di rischio geopolitico
sui prezzi del petrolio".
Sullo sfondo resta la preoccupazione per l'ulteriore offerta di greggio che potrebbe arrivare a seguito della ripresa delle esportazioni venezuelane
. La scorsa settimana, infatti, dopo la destituzione del presidente Nicolas Maduro, Trump
ha dichiarato che Caracas è pronta a consegnare agli Stati Uniti fino a 50 milioni di barili di petrolio
soggetti a sanzioni occidentali.