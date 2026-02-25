USA, nuove sanzioni contro petrolio e armi Iran

(Teleborsa) - Gli Stati Uniti annunciano nuove sanzioni contro alla vigilia dei colloqui a Ginevra.
In quella che il dipartimento del Tesoro ha definito una strategia di "massima pressione" l
e nuove misure prendono di mira oltre 30 individui, entità e imbarcazioni che facilitano "la vendita illecita di petrolio iraniano", nonché la sua produzione di armi.
In particolare, le nuove sanzioni c
ontro l'Iran colpiscono le "imbarcazioni della flotta ombra iraniana, che trasporta petrolio di Teheran verso i mercati esteri".
"L'Iran sfrutta i sistemi finanziari per vendere petrolio illecito
, riciclare i proventi, procurarsi componenti per i suoi programmi di armi nucleari e sostenere i suoi gruppi terroristici", ha accusato il segretario al Tesoro Scott Bessent in una dichiarazione. L'amministrazione Trump, ha aggiunto, continuerà a esercitare "la massima pressione sull'Iran per colpire le capacità militari del regime e il suo sostegno al terrorismo".
Nelle scorse ore, il Presidente Usa
aveva chiarito ancora una volta la sua posizione, dettando la linea: "Preferisco risolvere la questione con la diplomazia ma una cosa è certa: non permetterò mai all'Iran di avere l'arma nucleare", ha detto durante il discorso sullo Stato dell'Unione.
L'Iran "ha già sviluppato missili che possono minacciare l'Europa e le nostre basi all'estero",
ha aggiunto. "E stanno lavorando per costruire missili che presto raggiungeranno gli Stati Uniti d'America", ha aggiunto il presidente americano senza fornire ulteriori dettagli.