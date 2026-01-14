Milano 9:41
45.675 +0,33%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:41
10.166 +0,29%
25.421 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 13/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 13/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio

Andamento annoiato per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la sessione in ribasso dello 0,45%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 45.663. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 45.456. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 45.387.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
