Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 13/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio
Appiattita la performance del FTSE Mid Cap, che porta a casa un trascurabile -0,16%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 60.971. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 60.466. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 60.239, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)