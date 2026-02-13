Anthropic raccoglie 30 miliardi in un collocamento privato

(Teleborsa) - Anthropic
, l'azienda rivale di OpenAI che sviluppa il sistema linguistico avanzato Claude
, basato sull'Intelligenza Artificiale ha annunciato di aver chiuso con successo una maxi raccolta privata del valore di 30 miliardi
di dollari, raggiungendo una valutazione post-money di 380 miliardi di dollari.
Questo valore risulta più del doppio del valore implicito dell'azienda a settembre
, quando aveva realizzato l'ultimo round di finanziamento.
Si tratta del seconda maggiore operazione di questo tipo
nell'ambito del tecnologico, dopo i 40 miliardi raccolti da Softbank
lo scorso anno da OpenAI,
che detiene ancora il record assoluto. Si tratta infatti dei due più grandi round
di finanziamento privato dopo la raccolta di capitale da 14 miliardi di dollari realizzata da Ant Group
nel 2018.
L'ultima operazione di finanziamento di Anthropic è stata guidata da Coatue e dal fondo sovrano di Singapore GIC
. Fra gli altri hanno partecipato anche D. E. Shaw Ventures, Dragoneer, Founders Fund, ICONIQ e MGX.