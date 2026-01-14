Baidu, possibile upgrade a status primario della quotazione a Hong Kong

(Teleborsa) - Baidu
starebbe valutando l'upgrade della sua quotazione a Hong Kong a status primario
per ottenere una maggiore esposizione agli investitori nella Cina continentale e proteggersi da politiche statunitensi potenzialmente sfavorevoli. Lo hanno affermato fonti vicine alla questione raggiunte da Bloomberg.
L'azienda tecnologica, con un valore di mercato di 52 miliardi di dollari, è quotata al Nasdaq
e ha una seconda quotazione a Hong Kong. Ciò la rende più accessibile agli investitori in Asia, ma non nella Cina continentale, perché non è ancora idonea per il cosiddetto Stock Connect.
Le discussioni hanno preso slancio con il piano di Baidu di quotare Kunlunxin
, un'unità che produce chip per alimentare data center e applicazioni di intelligenza artificiale, hanno affermato le fonti.