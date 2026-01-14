Milano 11:30
45.698 +0,38%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 11:30
10.167 +0,29%
Francoforte 11:30
25.355 -0,26%

Baidu, possibile upgrade a status primario della quotazione a Hong Kong

Finanza
Baidu, possibile upgrade a status primario della quotazione a Hong Kong
(Teleborsa) - Baidu starebbe valutando l'upgrade della sua quotazione a Hong Kong a status primario per ottenere una maggiore esposizione agli investitori nella Cina continentale e proteggersi da politiche statunitensi potenzialmente sfavorevoli. Lo hanno affermato fonti vicine alla questione raggiunte da Bloomberg.

L'azienda tecnologica, con un valore di mercato di 52 miliardi di dollari, è quotata al Nasdaq e ha una seconda quotazione a Hong Kong. Ciò la rende più accessibile agli investitori in Asia, ma non nella Cina continentale, perché non è ancora idonea per il cosiddetto Stock Connect.

Le discussioni hanno preso slancio con il piano di Baidu di quotare Kunlunxin, un'unità che produce chip per alimentare data center e applicazioni di intelligenza artificiale, hanno affermato le fonti.
Condividi
```