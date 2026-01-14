BCE, de Guindos: Area Euro esposta a shock futuri, rafforzare integrazione

(Teleborsa) - "L'economia globale
sta attraversando un periodo di profonda trasformazione e di crescente incertezza
". E' quanto affermato dal vice Presidente della BCE Luis de Guindos
, intervenendo sulla politica monetaria e sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona, in occasione delola 16esima edizione dell'Investor Day in Spagna.
"L'anno appena trascorso ha portato con sé importanti cambiamenti nel contesto economico
internazionale, - ha ricordato il numero due dell'Eurotower - trainati da significativi cambiamenti nella politica statunitense
e dall'erosione del sistema multilaterale
basato su regole che da tempo sostiene il commercio globale e le relazioni internazionali".
"Questi sviluppi hanno avuto implicazioni tangibili per l'attività economica e la stabilità finanziaria
nell'Area Euro", ha sottolineato de Guindos, citando l'impatto sui investimenti ed esportazioni, sul risparmio delle famiglie e sulla crescita dell'economia. "I rischi per la stabilità finanziaria rimangono elevati
- afferma - poiché le valutazioni sono elevate in mercati finanziari sempre più concentrati, i soggetti non bancari mostrano vulnerabilità in termini di liquidità e leva finanziaria e aumentano le interconnessioni con le banche, mentre i mercati privati ??in crescita rimangono opachi".
A proposito della politica monetaria
, de Guindos ha confermato che "l'inflazione rimane su livelli positivi
: dopo aver oscillato in un intervallo ristretto dalla primavera, a dicembre si è attestata al 2%" ed anche "l'inflazione di fondo, che esclude energia e alimentari, è anch'essa leggermente diminuita". "La nostra valutazione più recente riconferma che l'inflazione dovrebbe stabilizzarsi all'obiettivo del 2% nel medio termine
". Quanto alla crescita
, il banchiere ha evidenziato che "nonostante il contesto difficile, l'attività economica ha mostrato una buona tenuta
", trainata dal settore dei servizi e da "consumi e investimenti più forti".
Parlando dei fattori di rischio
, de Guindos ha sottolineato che "l'Area Euro è esposta a shock e vulnerabilità esterne
derivanti dagli sviluppi geopolitici e commerciali". Il banchiere ha poi avvertito che "l'elevata incertezza del contesto globale non sembra riflettersi negli attuali prezzi di mercato" e che "sorprese negative
– come una nuova escalation delle tensioni commerciali o di altro tipo, battute d'arresto nei progressi dell'intelligenza artificiale con aggiustamenti dei prezzi delle attività o crescenti dubbi sulla credibilità fiscale degli Stati Uniti – potrebbero innescare bruschi cambiamenti nel sentiment
, con ricadute su diverse classi di attività e aree geografiche"."Il rischio geopolitico aumenta notevolmente i rischi al ribasso per la crescita
", spiega il vice Presidente della BCE", aggiungendo che "i paesi più dipendenti dal commercio, o gravati da livelli più elevati di debito pubblico, sono maggiormente a rischio".
"Sul fronte finanziario
, l'accresciuta incertezza potrebbe comportare premi di rischio più elevati, condizioni di prestito più restrittive e una crescita più debole
dei prestiti. Mentre i mercati finanziari sembrano scontare risultati molto positivi e minimizzare i rischi estremi, i flussi di beni rifugio nell'oro hanno spinto i prezzi a livelli record", afferma de Guindos, prospettando la possibilità di "bruschi aggiustamenti" dei mercati azionari
, ripercussioni sul mercato del credito causate dalle interconnessioni fra banche e settore non bancario e possibili "tensioni nei mercati obbligazionari"
causate da preoccupazioni per la credibilità fiscale degli Stati Uniti e di altre economie europee.
In conclusione, de Guindos ha delineato quali sono le "sfide future dell'UE"
in questo contesto macrofinanziario incerto, indicando la necessità di "preservare la resilienza delle banche"
, rafforzare la vigilanza e la regolamentazione in una prospettiva macroprudenziale e rispondere alle crescenti sfide geopolitiche attraverso "una cooperazione più forte e una più profonda integrazione
all'interno dell'Europa". "Per rafforzare le prospettive di crescita dell'Europa e ridurre la sua vulnerabilità agli shock futuri, abbiamo bisogno di più Europa, non di meno
", ha concluso.