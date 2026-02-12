Circle, contratto da 120 mila euro con azienda italiana del settore trasporti

Circle Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha siglato un, finalizzato alla realizzazione di un progetto strutturato di digitalizzazione e integrazione dei processi logistici e documentali, e al miglioramento dell'efficienza operativa, dell'interoperabilità dei sistemi e della tracciabilità dei flussi informativi lungo la catena del trasporto multimodale. Il progetto prevede una durata di circa 6 mesi.Il contratto rientra- bando LogIN Business del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e si inserisce nel più ampio posizionamento strategico di Circle Group sui progetti PNRR e cofinanziati."L'evoluzione del quadro normativo europeo, a partire dalla disciplina eFTI, sta accelerando in modo strutturale i processi di digitalizzazione e innovazione nel settore della logistica e dei trasporti - ha dichiarato l'- In questo contesto, Circle ha proposto, in tempi non sospetti, una roadmap per accompagnare le imprese in percorsi concreti e sostenibili di trasformazione digitale, supportando il cambiamento necessario a rafforzare la competitività dell'intero sistema logistico intermodale e la sua integrazione con le filiere mediterranee ed europee, in un'ottica di evoluzione digitale coerente con le linee guida internazionali e con gli obiettivi del nostro piano industriale Connect 4 Agile Growth".