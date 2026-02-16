BCE estende sistema Eurep. Lagarde punta su "incentivi" per attrarre capitali

(Teleborsa) -all'estero ed, con il quale la BCE si propone quale prestatore di ultima istanza per le banche centrali del mondo, garantendo la massima diffusione dell'Euro. Ne ha parlato alla Conferenza di Monaco, Presidente della, offrendo qualche interessante spunto di riflessione nel dibattito per migliorare la competitività dell'Unione Europea di fronte alla concorrenza agguerrita di Stati Uniti e Cina.Secondo Lagarde, gli attuali sviluppi del mercato segnalano che gli. "I soldi stanno arrivando" ha assicurato la Presidente dell'Eurotower, dicendosiper attrarre capitali in Europa. La sua è stata una risposta a chi aveva proposto di imporre "tasse di uscita" su soggetti e imprese che trasferiscono capitali al di fuori dall'UELagarde ha parlato anche di una, in risposta alla politica protezionistica di Trump, e della, affermando di aspettarsi quest'anno qualcheLa BCE lo scorso weekend ha anche presentato una proposta pera livello globale, annunciando il rafforzamento di un meccanismo già esistente,, nato nel 2020, con il quale Francoforte si propone qualeper tutte le banche centrali del mondo. La nuovadi euro e saràSi tratta in sostanza diche la BCE ha messo a punto durante la pandemia, per offrire unasui mercati. Il meccanismo, noto come Eurep, limitato inizialmente ad un ristretto gruppo di banche centrali, viene ora, purché presentino acreditizio e non siano state colpite da sanzioni o coinvolte in riciclaggio di denaro o nel finanziamento del terrorismo.La strategia della BCE arriva in un momento in cui glia livello globalecome valuta di riferimento ecome alternativa al biglietto verde. In realtà, anche la Fed ha uno strumento simile, il FIMA Repo Facility, con il quale punta proteggere i titoli del Tesoro da vendite incontrollate, ma l'Eurep punta a rendere questo meccanismo più estero anche a livello geografico.ha affermato Lagarde da Monaco, aggiungendo "dobbiamo evitare una situazione in cui tale stress inneschi vendite forzate di titoli denominati in euro sui mercati finanziari globali", perchè questo "potrebbe ostacolare la trasmissione della nostra politica monetaria"."La disponibilità di un prestatore di ultima istanza per le banche centrali di tutto il mondo aumenta la fiducia negli investimenti, nei prestiti e nelle negoziazioni in euro, sapendo che l'accesso sarà garantito anche durante le perturbazioni del mercato",. ha sottolineato la Presidente della BCE, ribadendo che