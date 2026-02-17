Ue a doppio binario: euro più forte, sfida a egemonia "biglietto verde"

(Teleborsa) - "È fondamentale per noi salvaguardare il ruolo internazionale dell'euro, p
oiché è strettamente pertinente per la sovranità monetaria dell'UE". Lo ha affermato il Ministro delle Finanze greco Kyriakos Pierrakakis
presiedendo le riunioni dei suoi omologhi dell'area euro sottolineando anche che "alla luce dei recenti eventi geopolitici nel nostro attuale contesto geopolitico, vi è il rischio che il sistema finanziario e monetario internazionale venga utilizzato come strumento politico". Frasi
che seguono la mossa della Banca Centrale Europea per promuovere l'euro con l'annuncio di essere pronta a offrire liquidità in euro alle banche centrali di tutto il mondo.
Nelle scorse ore Lagard
e ha anche sottolineato come gli attuali sviluppi del mercato segnalano che gli investitori sono interessati ad allocare maggiori capitali in Europa. "I soldi stanno arrivand
o" ha assicurato la Presidente dell'Eurotower, dicendosi "più favorevole agli incentivi che alle tasse" per attrarre capitali in Europa. Lagarde ha parlato anche di una maggior cooperazione dei leader europei
, anche in risposta alla politica protezionistica di Trump.
In particolare, nel documento messo a punto dell'esecutivo comunitario, si afferma che "la crescente frammentazione geopolitica aumenta l'importanza di disporre di una valuta internazionale autonoma" e che "un maggiore uso dell'euro riduce l'esposizione dell'Unione a shock e misure coercitive esterne".
Sul piano commerciale, Bruxelles invita a promuovere l'uso della moneta unica nei contratti internazionali:
"l'euro dovrebbe essere utilizzato più ampiamente nella fatturazione del commercio, in particolare nei settori energia, materie prime e trasporti". La Commissione rileva che "i partner economici sono pronti a diversificare le valute di riferimento se esistono strumenti finanziari adeguati in euro".
Il testo richiama anche la dimensione diplomatica. L'Ue intende "approfondire la cooperazione monetaria con Paesi partner e istituzioni finanziarie internazionali" e "sostenere lo sviluppo di mercati finanziari denominati in euro nei Paesi vicini". L'obiettivo è "ampliare l'ecosistema globale della moneta unica".
Infine Bruxelles evidenzia che il processo sarà graduale: "non esiste una misura unica che renda internazionale una valuta" e "il ruolo globale dell'euro crescerà attraverso riforme coerenti e di lungo periodo".
Secondo il documento, "la combinazione di integrazione finanziaria, stabilità economica e apertura commerciale può rafforzare strutturalmente la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale".