Milano 17:35
47.426 +0,54%
Nasdaq 21:51
25.005 -1,28%
Dow Jones 21:51
49.485 +0,01%
Londra 17:40
10.847 +0,37%
Francoforte 17:35
25.289 +0,45%

Il Nasdaq-100 termina a 25.034,37 punti

Borsa: Chiusura negativa per il Nasdaq-100, in ribasso dell'1,16%
Seduta in calo per l'indice tecnologico di Wall Street, che retrocede dell'1,16% e chiude a 25.034,37 punti.
