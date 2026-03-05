Milano 17:35
44.609 -1,61%
Nasdaq 20:15
24.811 -1,13%
Dow Jones 20:15
47.690 -2,15%
Londra 17:35
10.414 -1,45%
Francoforte 17:37
23.816 -1,61%

Borsa: Rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,33% alle 19:30

Il Nasdaq-100 si muove a 24.761,1 punti

In breve, Finanza
L'indice del listino high-tech USA, in perdita dell'1,33% alle 19:30, tratta in ribasso a 24.761,1 punti.
