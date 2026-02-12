Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 20:04
24.818 -1,52%
Dow Jones 20:04
49.624 -0,99%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in forte ribasso -1,82% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta in perdita a 24.743,53 punti

Seduta da dimenticare per l'indice del listino high-tech USA, in forte calo dell'1,82% alle 19:30. il Nasdaq 100 scambia a 24.743,53 punti.
