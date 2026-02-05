Milano 17:35
45.820 -1,75%
Nasdaq 20:21
24.728 -0,66%
Dow Jones 20:21
49.126 -0,76%
Londra 17:35
10.309 -0,90%
Francoforte 17:35
24.491 -0,46%

Borsa: Rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,06% alle 19:30

Il Nasdaq-100 si muove a 24.628,14 punti

In breve, Finanza
L'indice del listino high-tech USA, in perdita dell'1,06% alle 19:30, tratta in ribasso a 24.628,14 punti.
