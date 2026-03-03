Milano 17:35
44.468 -3,92%
Nasdaq 22:00
24.720 -1,09%
Dow Jones 22:00
48.501 -0,83%
Londra 17:40
10.484 -2,75%
Francoforte 17:35
23.791 -3,44%

Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,09%

Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 24.720,08 punti

Ribasso per l'indice tecnologico di Wall Street, in flessione dell'1,09%, termina le contrattazioni a 24.720,08 punti.
