Milano 17:09
46.247 -2,04%
Nasdaq 17:09
24.928 -0,13%
Dow Jones 17:09
48.861 -0,24%
Londra 17:09
10.783 -1,17%
Francoforte 17:08
24.694 -2,33%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,58%

Hang Seng a 26.209,91 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng -1,58% a quota 26.209,91 all'apertura pomeridiana.
