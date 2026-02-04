Francoforte: scambi in positivo per Vonovia

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia immobiliare residenziale tedesca
, con una variazione percentuale dell'1,82%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Vonovia
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,54%, rispetto a -0,48% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Il quadro tecnico di Vonovia
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 24,3 Euro con tetto rappresentato dall'area 24,83. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)