Milano 14:40
46.859 +0,94%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 14:40
10.450 +1,31%
Francoforte 14:40
24.697 -0,34%

Francoforte: scambi in positivo per Vonovia

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia immobiliare residenziale tedesca, con una variazione percentuale dell'1,82%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Vonovia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,54%, rispetto a -0,48% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Il quadro tecnico di Vonovia suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 24,3 Euro con tetto rappresentato dall'area 24,83. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
