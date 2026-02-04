Francoforte: scambi in positivo per Vonovia

compagnia immobiliare residenziale tedesca

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale dell'1,82%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,54%, rispetto a -0,48% dell').Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 24,3 Euro con tetto rappresentato dall'area 24,83. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23,97.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)