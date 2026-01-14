Milano 14:04
45.671 +0,32%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 14:04
10.176 +0,38%
Francoforte 14:04
25.324 -0,38%

Francoforte: calo per Renk

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Renk, che mostra un decremento del 3,76%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Renk rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Renk è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 64,43 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 61,49. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 67,37.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
